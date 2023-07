Twintiger eist zo veel geld van ex-partner dat zij zich prostitueert: 30 maanden cel

De vrouw stapte begin dit jaar naar de politie om klacht in te dienen voor partnergeweld. En dat was niet de eerste keer. Kort daarvoor werd hij voor gelijkaardige feiten al veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar effectief. “Toen sloeg hij onder meer haar tanden uit met een asbak en sloot hij haar naakt op het terras van hun appartement op”, zei de openbaar aanklager vorige week op zitting. Deze keer ging hij nog een stapje verder. Ondanks hij een contactverbod had, ging hij haar opnieuw opzoeken en telefonisch lastigvallen.

Manipulator

De twintiger eiste geld van zijn ex-partner en perste haar daarbij af. In totaal zou er volgens de ex zo’n 40.000 euro zijn betaald. Om al dat geld te kunnen betalen, moest haar nieuwe vriend leningen aangaan bij de bank en bij familieleden en begon de vrouw zichzelf te prostitueren. De man werd gearresteerd en opgesloten in de gevangenis. Sindsdien zit de man in de gevangenis. Het parket tilde bijzonder zwaar aan de feiten en noemde hem een lepe manipulator die het leven van de moeder van zijn kinderen zuur maakte.

Het ging om een lening die ze niet terugbe­taal­de. Omwille van haar houding én haar haantjesge­drag ben ik lastig geworden Beklaagde (28)

Het vorderde een celstraf van 5 jaar effectief. De verdediging betwistte de feiten niet, maar nuanceerde ze wel. “Er zijn berichten gestuurd, maar we spreken hier niet van maandenlange terreur”, klonk het in het pleidooi van zijn advocate Ellen Lemants. De advocate en de 28-jarige zelf benadrukten ook nog dat het om lening ging. “Alleen was ze niet eerlijk in haar houding naar mij toe en gaf ze veel minder terug dan wat ze had beloofd”, vulde de twintiger aan. “Omwille van haar houding en het haantjesgedrag ben ik lastig geworden.”

Gokprobleem

Nog volgens de verdediging ging het ook totaal niet om zoveel geld waarover sprake was. “Het geld werd nooit teruggevonden bij mijn cliënt”, besloot de advocate. “Daarnaast is er ook nooit onderzocht waarom zijn ex-partner al dat geld en die lening nodig had? Misschien had zij wel schulden. Ze kampte met een gokprobleem.” De verdediging stelde een straf met uitstel voor. Na beraad ging de rechter daar wel niet op in. Hij veroordeelde de 28-jarige tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een geldboete van 4.000 euro.

Of de man in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.

