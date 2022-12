Twintiger die vuurde na een incident op de parking van Liers cultuurcentrum krijgt celstraf van 6 maanden voor drugs in de gevangenis

Op het moment van de feiten zat de twintiger in voorhechtenis in de gevangenis van Mechelen. De drugs werd gevonden tijdens een celcontrole. Naast cannabis vonden de cipiers toen ook nog speed. De 26-jarige gaf meteen toe dat de cannabis van hem was. “De speed niet”, verklaarde T. “Dat was van mijn celgenoot.” Die celgenoot was Nordin C. (27), een medeverdachte in het onderzoek naar de schietpartij in Lier. Na verhoor gaf ook C. het drugsbezit in de cel toe.