Tweede Vlaamse algenmaand vindt plaats op campus Thomas More in Lier: “Met zeewierkroketten en algenkoekjes”

Man knalt aan 111 kilometer per uur voorbij snelheids­con­tro­le: “Chauffeur was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs”

Op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie een auto in beslag genomen. De chauffeur reed 41 kilometer per uur te snel en was onder invloed van cocaïne. Maar toen de politie hem én zijn wagen verder controleerde, bleek hij met nog vele andere dingen niet in orde te zijn.