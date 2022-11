Twee woningen vernield door brand, één bewoner bevangen door rook: “Zo’n vlammenzee heb ik nog nooit gezien”

Mechelen/Elzestraat MIJN STAD. Bekende Mechelaar ‘Luc Vis’ toont zijn favoriete plekjes: “Er is geen tegel die ik niet ken”

“Er is geen tegel die ik niet ken.” Luc Marien (63) is niet alleen geboren en getogen Mechelaar, hij staat met zijn ‘Luc Vis’ ook precies veertig jaar op de zaterdagmarkt, waar hij meer doet dan lekkers uit de zee verkopen. Daarnaast is hij voorzitter van Sjarabang en zet hij mee zijn schouders onder de Dierenbescherming. Dit zijn zijn favoriete plekjes in Mechelen en in Elzestraat, waar hij woont en zijn bedrijf heeft.

