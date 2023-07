Twee jaar geleden wilde Zuster Eefje (49) het klooster in, nu wil ze vooral een woning: “Mijn honden zijn mijn alles, die geef ik niet af”

Blijvende hinder in Scholle­beek­s­traat en stad Lier doet niets, ondanks uitspraak rechter: “We voelen ons in de steek gelaten”

De buurtbewoners van de Schollebeekstraat in Lier ondervinden al jaren hinder van de werken daar. Grondwerken Heylen en Aannemingen Mortelmans houden zich niet aan de opgelegde beperkingen. De bewoners voelen zich in de steek gelaten door de stad die niet ingrijpt in de situatie. Daarom stapten ze naar de rechtbank. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat deze situatie tot op heden kan voortduren, zelfs na het vonnis van de rechter”, zegt de voorzitter van vzw Stof en Zand.