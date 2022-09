Turncoach riskeert 3 jaar voor seksueel misbruik van gymnaste: “Als ze deed wat hij wou, gaf hij haar voorkeursbehandeling

Lier ‘Game of Thrones’ acteur Iain Glen kwam drie keer tafelen in Het Looks, bi­stro-uitbaat­ster is erg vereerd: “Al had ik niet meteen door dat we bekend bezoek kregen”

De Lierse bistro Het Looks kreeg in de voorbije week drie keer acteur Iain Glen, wereldwijd bekend van de Tv-serie ‘Game of Thrones’, over de vloer. De 61-jarige Schot zit momenteel in Lier voor filmopnames. “Hij gaf complimenten voor het eten”, glundert uitbaatster Anja Vlaeymans van Het Looks.

6 september