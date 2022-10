Tuinhuis volledig uitgebrand: Bewoners ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis

Bij aankomst van de brandweer stond het tuinhuis al in lichterlaaie. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Even was er paniek omdat er in het huisje een gasfles stond. De brandweer had de situatie snel onder controle. “De twee bewoners raakten wel bevangen door de rook. Zij werden naar het ziekenhuis gevoerd”, zegt Magalie Derboven van de lokale politie. Over de oorzaak van de brand had zij nog geen info, maar een onderzoek loopt. Door de brand was tot aan de Lierse Ring (R16) een rookpluim te zien. De weg moest daar evenwel niet afgesloten worden. De averij aan het tuinhuis was aanzienlijk. Het brandde volledig uit.