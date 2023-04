Top jeugdvoetbal op het 49ste Internationaal Paastornooi van K. Lyra-Lierse

Dertiger en minderjari­ge proberen in te breken in woning

Op Beukheuvel in Koningshooikt bij Lier hebben dieven afgelopen weekend getracht om in te breken in een woning. De daders werden daarbij opgemerkt. Onder meer door de bewoner en de camerabewaking aan zijn woning. “Hierop heeft hij ons verwittigd en konden we door de snelle tussenkomst twee personen arresteren”, zegt Magalie Derboven van de lokale politiezone Lier. “Het ging om een man van 38 jaar oud uit Lint en een zestienjarige uit Lille.” Na hun arrestatie en verhoor werden ze ter beschikking gesteld van het parket. Door de snelle tussenkomst was er uiteindelijk geen schade noch buit.