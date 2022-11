Tony verloor alles in een zware brand, vrienden organiseren steunactie: “Eerste streefdoel werd na enkele uren al bereikt.”

Lier Na fietsonge­val opereert verlamde chirurg nu vanuit rolstoel: “Patiënten hebben nog alle vertrouwen in mij”

Sinds een fietsongeval acht maanden geleden zit orthopedisch chirurg Geoffroy Vandeputte (53) in een rolstoel, maar dat houdt hem niet tegen om te blijven opereren in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. “Verlamd of niet, iets wat je 22 jaar in je vingers hebt, verleer je niet zomaar."

17:40