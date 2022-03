Toneelkring Schoolbond rouwt om monument Herman Alaers: “We zullen hem nooit vergeten”

“Een Schoolbond-monument heeft ons verlaten. Herman, we zullen je nooit vergeten”, staat te lezen op de facebookpagina van toneelkring Schoolbond. Dat Alaers een monument was binnen de vereniging is niet overdreven. Meer dan vijftig jaar leefde hij zich in zijn vrije tijd uit als acteur. Dé rol van zijn leven was wellicht die van Pitje Vogel in het stuk ‘En waar de ster bleef stille staan’. Alaers vertolkte die rol meer dan 150 keer. In 2019 stond hij voor het laatst op de planken in ‘De Drie Muskeviers’.