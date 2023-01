Toneelkring HOP voert 30ste productie uit: “Met een kleine attentie voor het publiek”

KoningshooiktToneelkring Hooikt Op Planken, beter bekend als HOP, speelt hun 30ste productie. Het stuk heet Martha en Mathilda en gaat over twee zussen op leeftijd die samen een oubollig hotel runnen en allerlei excentrieke figuren tegenkomen. Walter Liekens regisseerde het stuk en daarmee is het ook zijn eerste keer bij HOP. Daarnaast is hij al 30 jaar actief als regisseur en al 45 jaar als acteur en ziet hij deze productie helemaal goedkomen: “De kaarten vliegen de deur uit!”