Toch geen Alvo in voormalig C&A-pand

Sint-Katelijne-Waver Gemeente niet van plan om van Stations­berg fiets­straat te maken: “Onmogelijk om er permanent politie te hebben”

Is de uitrol van een fietsstraat een verbetering voor de fietsveiligheid op de Stationberg in Sint-Katelijne-Waver? Een expertengroep en oppositiepartij Groen vinden het een interessante piste, het lokaal bestuur is er niet voor gewonnen. Eerder maakte de gemeente al werk van een volle witte lijn en fietsmarkeringen op de brug. “De vraag is of een fietsstraat dan nog nuttig is?”, aldus de burgemeester.

11:30