Thtr zkt nm organiseert workshop dramatherapie: “Voor sommige mensen werkt spreken alleen niet”

“Met het nieuwe jaar in zicht willen we nieuwe dingen aanbieden. In januari zal Thtr zkt nm met iets heel unieks uitpakken”, zegt David Crocaerts voorzitter van Thtr zkt nm. “Een workshop dramatherapie onder leiding van dramatherapeute Charlotte Tachelet. Op die manier willen we geïnteresseerden laten kennis maken met deze speciale manier van theater. Thtr zkt nm vindt het belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun vel.”

“Preventief werken hierin is een speerpunt. Want mentale problemen kan je toch beter voorkomen dan genezen. Het is niet de bedoeling van Thtr zkt nm om therapeutisch te gaan werken. Wel om de mensen met een goed gevoel en kracht terug aan hun jaar te laten beginnen. Ik merk zelf dat psychische zorg echt nodig is. Therapie is een grote stap, maar we willen deze samen in groep zetten met dramatherapie. Er bestaan verschillende soorten therapie, want voor sommigen werkt spreken alleen niet. Zo is er ook muziektherapie of tekentherapie. Als kind speelden we vaak en als grote mensen hebben we dat verleerd, we denken te veel na. Dat spelen willen we met dramatherapie terugbrengen."