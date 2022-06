Thtr zkt nm maakt doorstart na coronaperiode en probeert extra leden aan te trekken: “Willen niet vast hangen aan een zaal”

Lier Deze zomer geen Lisp Kermis: “Volgend jaar willen we terugkeren met gewijzigd concept”

In het lange rijtje met Lierse zomerevenementen ontbreekt dit jaar Lisp Kermis. Organisator Luc Peeters geeft hier wat tekst en uitleg en benadrukt dat het de bedoeling is om in 2023 met een gewijzigd concept op de proppen te komen.

21 juni