Terug naar de discotheken van toen, met dé Wim (58) van La Rocca: “Grace Jones belde me op een avond voor een diner, maar ik heb dat toch maar afgezegd”

Lokeren “Na een razzia moesten we drie maanden sluiten. Bij de heropening waren we populair­der dan ooit”: dertig jaar Cherry Moon, een naam die niet kapot te krijgen is

22 maart Een Moby of Felix da Housecat op de affiche, 2.000 paar benen op de dansvloer. Hoogdagen in de Cherry Moon. Maar in 2013 vooral een ver verleden van een danstempel op weg naar de verkommering. Van ‘The House of House’ stonden enkel de stenen er nog... én de herinneringen: “Ze hebben de tent eens ontruimd na een valse bommelding. En dus werd het een parkingfeestje!” Vandaag is de naam Cherry Moon dertig jaar oud en... ondanks alles wat u net las, springlevend.