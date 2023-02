Tearoom Den Bompa breidt uit met warme bakkerij: “Brood van de GB is niet hetzelfde”

Momenteel zijn ze volop bezig aan de werken van de nieuwe bakkerij in de Antwerpsestraat van Lier, want tearoom Den Bompa breidt uit. “Toen bakkerij Hendrickx de deuren sloot, voelden we dat meteen”, zegt Brigitte De Wit van Den Bompa. “Bij ons komt er een ouder publiek en zij halen hun brood het liefst vers van de bakker. We hoorden dan dat de mensen er opmerkingen over maakten en dat ze het jammer vonden dat er nog maar zo weinig verse bakkerijen in het centrum zijn of dat degene die er nog zijn, beperkte openingsuren hebben. Wij halen ook het liefst ons brood vers van de bakker. We gingen er geregeld onze boterhammen voor de croque monsieurs halen. In december kregen we dan het idee om daar toch iets mee te doen, want het brood van de GB smaakt niet hetzelfde als vers brood van de bakker. Vooral mijn echtgenoot was enthousiast over het idee. We dachten dan eerst om broodautomaten in de plaats te zetten, maar dat is ook niet helemaal hetzelfde, dus dan zijn we maar met het plan aan de slag gegaan om zelf een warme bakker te openen. We hebben het pand waar bakkerij Carl voorheen zat, dus we dachten waarom niet?”