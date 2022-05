‘t Nief Collectief stelt kortfilm In Limbo voor en werkt al aan theaterstuk als opvolger

BASKETBAL FINALE PLAY-OFFS TDM1 Gi­ant-kil­ler Guco Lier bereikt finales play-offs: “Hier moeten we van genieten”

Guco Lier heeft zich verzekerd van de finales in Top Division One. Een sensationele prestatie, want in de reguliere competitie eindigde het ‘maar’ op een achtste plaats. Na Limburg United ging nu ook Lommel, na een sweep, voor de bijl. In de finales, eerste wedstrijd nu vrijdag, wacht Kortrijk Spurs.

26 mei