Dieren­vriend Caro wordt hondenuit­laat­ster in bijberoep: “Hier droom ik al van sinds mijn kindertijd”

De Boechoutse Caro Vanden Brande (22) is een kinderdroom aan het waarmaken. De grote dierenvriend richtte zopas hondenuitlaatservice Caro’s Beestenboel op. “Een klein marktonderzoek leerde me dat daar in de buurt vrij veel vraag naar is.”