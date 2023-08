Kledingboe­tiek Vrou steekt de gemeente­grens over: “Verliefd geworden op gebouw in Hove”

Op vrijdag 18 augustus neemt kleding- en lifestylewinkel Vrou zijn intrek in een gerenoveerd pand aan het Sint-Laureysplein in Hove. Na zes jaar Boechout steekt Vrou dus de gemeentegrens over. “We waren uit ons vorige gebouw gegroeid”, verklaart zaakvoerster Joni Schots de verhuis.