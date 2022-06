Stijn Van Mol nodigt bevriende deejays uit voor gratis festivalletje Barjüt: “Na twee gemiste coronajaren hebben we er veel zin in”

In 2018 en 2019 vonden de eerste twee edities van Barjüt plaats. Na twee ‘verloren’ coronajaren staat het evenement, net als de Hooiktse jaarmarkt, straks opnieuw op de kalender. “Vier jaar geleden is Barjüt heel kleinschalig begonnen, op de parking van mijn woning aan de Liersebaan”, vertelt de 43-jarige Hooiktenaar Stijn Van Mol. “Het jaar nadien verhuisden we naar de tuin van mijn goede vriend Thierry Suetens (die ook schepen is, red.), aan de Dorpsstraat 2. Die locatie is centraler gelegen en sluit dus beter aan op de jaarmarkt.”

Stijn Van Mol – alias DJ Stijn VM - zal tijdens Barjüt mee voor de muziek zorgen. “Ik draai al sinds 1995 plaatjes. Zo stond ik in bekende discotheken als Illusion, La Rocca, Carré, Noxx en Volmolen. Jammer dat verschillende van die clubs al zijn verdwenen. Tegenwoordig ben ik vooral actief op festivals en evenementen. Het is een uit de hand gelopen hobby waaraan ik nog altijd veel plezier beleef”, zegt Van Mol, die in het dagelijks leven schrijnwerker is. “Barjüt is ook weer zoiets om naar uit te kijken, omdat het een echte thuismatch is. Ik voel trouwens dat de mensen in Koningshooikt er, net als ik, veel zin in hebben. Na twee coronajaren is de drang naar een feestje groot.”

Groep vrienden

Naast Stijn VM staan ook Gee, Little Maya, David DM, Who’s Jack, DJ Jakke en DJ Wout op de affiche van Barjüt. DJ Wout is een klinkende naam in de wereld van de dancemuziek én woont in Lier. “Eigenlijk komen alle deejays van Barjüt uit Koningshooikt of de omgeving”, geeft Stijn Van Mol nog mee. “We vormen een groep vrienden die er samen een leuke dag van willen maken.” De toegang tot Barjüt is gratis. De deejaysets lopen van 14 tot 22 uur. Om de nachtrust van de omwonenden niet te verstoren, wordt de muziek na 22 uur uitgezet.