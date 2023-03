Stem mee voor de Cultuurprijs 2022

De eerste prijs wordt toegekend aan een persoon of vereniging die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd in het voorbije kalenderjaar. De tweede prijs is de Lifetime Achievement Award voor een inwoner of een gewezen inwoner van de stad die zich gedurende meerdere jaren heeft ingezet voor het culturele (verenigings-)leven van Lier.

De genomineerden voor de eerste prijs zijn Herman Bonné, vrijwilliger in het stadsarchief met voorliefde voor de voormalige Lierse Normaalschool, waar hij een gedocumenteerd boek over uitbracht, graffitikunstenaar Joachim Lambrechts voor een muurschildering op bestelling van De Kwekerij in een van hun trappenhallen, de Lierse Pijnders of de reuzendragers en tot slot cartoonist Dirk Van Der Auwera, of D’Auwe voor zijn tekeningen in het unieke stripverhaal De Mammoethelden.

De genomineerden voor de Life Time Achievement Award zijn de Moedige Bootvissers, die elk jaar duizenden toeristen meenemen op rondvaart op de Binnennete, Henri Melis, die al heel wat publiceerde en illustreerde over Lier, de Poppentovertrein waarbij vrijwilligers zich al veertig jaar in zetten om kinderen te laten kennismaken met theater in Den Bril, Frieda Tibax, voorzitter van de vrienden van de Lierse Musea, Frans Van Bostraeten, verantwoordelijk voor het bouwen van de kerststal en Paul Van Steenkiste, die het krantje ‘t Zwart Schaap startte, al 40 jaar voorzitter van kinoclub Kalliopee is en het MOOOV Filmfestival ondersteunt.

Wie er uiteindelijk de Cultuurprijs 2022 wint, wordt bepaald door twee jury’s, waarbij de stem van het grote publiek bepalend is voor 50%. Wil je meer info over deze kandidaten en stemmen op jouw favoriet? Dat kan hier tot 31 maart.

