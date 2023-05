STADTSHOF neemt met wol, groenten en fietsen intrek in het Hof van Geertruyen

Dertiger krijgt gouden kans van rechter na het bezit van Amfetami­nes en XTC

Een 32-jarige man uit Berlaar is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een probatie-opschorting. De dertig werd schuldig bevonden aan het bezit van amfetamines en 5 XTC-pillen. De drugs werd aangetroffen nadat de politie hem had gefouilleerd.