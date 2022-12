Stadskantoor gesloten op tweede kerstdag en tweede nieuwjaarsdag

BOECHOUT Vuurwerk in Boechout van oud naar nieuw? “Totaalver­bod wordt actief gecontro­leerd”

Wie nieuwjaar zegt, zegt vuurwerk. Maar de laatste jaren ligt dat toch wat gevoelig omwille van veiligheid en dierenleed. Bovendien wordt de vraag gesteld of het wel verantwoord is om in tijden van crisis vuurpijlen de licht in te schieten met belastinggeld, moest het gemeentebestuur zelf een vuurwerk organiseren. In Boechout is men heel duidelijk: “Er geldt een totaalverbod op vuurwerk.”

