Stadskantoor gesloten op paasmaandag

Wielerfa­naat en oprichter Vosschemie Polyester De Moor Remi De Moor overleden

We vernamen het overlijden van Remi De Moor. Hij was ex-wielersponsor en fan van Fabian Cancellara, maar ook oprichter van kunststofbedrijf Vosschemie Polyester de Moor in Lier. Daarnaast verscheen hij ook in het tweede seizoen van The Sky is the Limit.