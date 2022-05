Stadsherberg d’Eyckenboom viert tiende verjaardag met gratis muzikale optredens: “Leuke manier om onze vaste klanten te bedanken”

Aan het gebouw van d’Eyckenboom hangt al een lange geschiedenis vast. Hoe oud het pand exact is, is niet geweten, maar het zou minstens teruggaan tot de vijftiende eeuw. Naar verluidt was d’Eyckenboom zelfs één van de eerste cafés in de Lage Landen. In 1978 sloot de kroeg echter en leek er een einde te komen aan een tijdperk. Na jaren leegstand vestigde een spaarbank zich er en vervolgens een decoratiewinkel. In 2012 werd d’Eyckenboom dan opnieuw een café.

Podium buiten

“Intussen zijn we tien jaar verder en dat moet gevierd worden”, zegt medeoprichtster Saskia Vercammen. Tegenwoordig runt zij de zaak met drie vennoten: Tina De Wolf, Cor Corneillie en Sven Vinck. “Sowieso vieren we elk jaar onze verjaardag, maar nu mocht het nog net iets meer zijn. Zeker omdat we door corona in 2021 een keertje hebben moeten overslaan. Onze achtste verjaardag, begin 2020, konden we wél nog vieren.”

Op zondag 15 mei komen Ellis, Pino Baresi en Ronny Lee na de middag (vanaf 14 uur) optreden. Vanaf 20 uur geeft coverband Plug It In het beste van zichzelf. “Voor de gelegenheid stellen we een podium op aan ons terras”, legt Saskia Vercammen uit. “Verder zijn er ook een buitentoog en een frietkraam voorzien. Met corona in het achterhoofd leek het ons best om een evenement in open lucht te organiseren. Het ziet er naar uit dat de weergoden ons gunstig gezind zijn, want er wordt nog een hele week mooi weer voorspeld.”

Ongedwongen sfeer

De optredens van zondag zijn gratis. Het team achter d’Eyckenboom wil de stamgasten op die manier een leuk feestje aanbieden. “We moeten het vooral hebben van ons vast cliënteel”, benadrukt Saskia Vercammen. “Negentig procent van onze klanten zijn mensen die op regelmatige basis komen. Hoewel we op de Grote Markt zitten, krijgen we niet massaal veel toeristen over de vloer. Misschien ook omdat we slechts een beperkte eetkaart hebben. De Lierenaars weten in elk geval hun weg te vinden naar onze zaak. Voor veel mensen is d’Eyckenboom hun tweede thuis. De ongedwongen sfeer die hier hangt, spreekt blijkbaar aan.”

Verschillende Lierenaars hebben overigens mooie herinneringen aan de feestzaal die zich vroeger boven d’Eyckenboom bevond. “Regelmatig komt iemand vertellen dat hij of zij daar ooit naar een trouw- of communiefeest is geweest”, glimlacht Saskia Vercammen. “Die zaal hebben we nu niet meer, maar in de kelder is er wel nog een gezellige verbruiks- en vergaderruimte.”