Stad wil buiteninfrastructuur jeugdcentrum Moevement uitbreiden, jongeren mogen zelf ideeën lanceren

In de loop van vorig jaar besliste de Vlaamse overheid om extra subsidies vrij te maken voor steden en gemeentes die wilden investeren in kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur. Ook Lier diende een project in en dat werd uiteindelijk geselecteerd. Dat maakt dat de Pallieterstad nu zowat 300 000 euro klaar heeft liggen voor een upgrade van de buiteninfrastructuur aan jeugdcentrum Moevement (aan de Aarschotsesteenweg). 180 000 euro komt van Vlaanderen, de rest uit de Lierse stadskas.

“Met dat budget gaan we mooie dingen kunnen realiseren”, maakt burgemeester Verwaest, die ook bevoegd is voor Jeugd, zich sterk. “Wat exact de plannen zijn? Die moeten nog worden uitgetekend. Dat zal gebeuren in samenspraak met de jongeren zelf. Ideeën die eerder al werden aangereikt vanuit de jeugdraad zijn bijvoorbeeld een fietsparcours, een freerun parcours en een BMX-pumptrack. Ook het plaatsen van extra toestellen voor de buitenfitness kan passen in de plannen. Ruimte hebben we alleszins nog genoeg op het stuk grond tussen het Moevement, het atletiekstadion en het water.”

Volledig scherm Op dit stuk grond kan de uitbreiding van de buiteninfrastructuur komen. © David Legreve

Succes skatepark

Verwaest wil nu op korte termijn verder van gedachten wisselen met de lokale jeugd. “Als we dit jaar tot een concreet plan komen, kunnen we in de loop van 2023 overgaan tot de aanbesteding”, blikt de burgemeester vooruit. “Tegen eind 2025, begin 2026 zou de volledige infrastructuur dan gerealiseerd moeten zijn. Voor de Lierse jeugd kan dit project een grote meerwaarde bieden.”

Daar is ook Greet Van Houtven, coördinatrice van de stedelijke jeugddienst, van overtuigd. “In 2019 werd het skatepark aan Het Moevement heraangelegd en dat bleek een schot in de roos”, aldus Van Houtven. “Ondertussen is het skatepark bijzonder populair geworden. We merken ook dat het skatepark verschillende jongeren heeft aangezet om te beginnen sporten. Een BMX-parcours kan straks een gelijkaardig effect hebben. Het is alleen maar positief dat de jeugd over een ruim aanbod aan buitenactiviteiten zal kunnen beschikken.”