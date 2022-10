Stad plaatst bladkorven in 56 straten

Het bestuur vraagt inwoners om bladeren die op de voetpaden, straten of pleinen in de stad liggen zelf in de korven te deponeren. Het is niet de bedoeling dat ze gebruikt worden om bladafval uit eigen tuin in te gooien. De korven worden elke week met een bladzuiger leeggemaakt. Om het afval eenvoudig te kunnen opzuigen, is het belangrijk dat er enkel bladeren in de korven liggen. Takken, bloemen of ander afval horen er niet in thuis. “Merken we dit op, dan wordt de korf verwijderd”, klinkt het op de website van de Stad.