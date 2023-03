Stad Lier plaatst minder vuilnisbakken voor minder zwerfvuil

Stad geeft Infrabel toestem­ming oudste spoorwach­ters­huis­je van het land te slopen

Het oudste spoorwachtershuisje van het land dateert vermoedelijk van 1857 en bevindt zich op de hoek van de Lispersteenweg en de Bernardijnenlaan in Lier. Niet lang meer, want het Lierse stadsbestuur heeft Infrabel groen licht gegeven het huisje te slopen: “Het is in zeer slechte staat en past niet meer in het straatbeeld”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Sabine Leyzen (Open Vld).