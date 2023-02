Stad Lier maakt 10.000 euro vrij voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije

Larissa (28) opent spa voor baby’s in haar garage: “Hiervoor was het een fitness­ruim­te”

In april werd Larissa Wouters (28) mama van haar zoontje Vinnz. Samen bezochten ze al enkele babyspa’s, maar omdat er in Lier zoiets nog niet bestond, groeide het idee bij haar er zelf een op te starten. De fitnesstoestellen in de garage maakten plaats voor babybadjes en massagetafels en nadat Larissa een cursus baby’s masseren heeft gevolgd, is ze helemaal voorbereid om hen te ontvangen in de spa in de Pannenhuisstraat voor de ultieme ontspanning: “Je merkt meteen de effecten van zo’n sessie”, zegt Larissa.