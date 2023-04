Stad Lier lanceert campagne voor meer respect voor stadspersoneel

Tweede Vlaamse algenmaand vindt plaats op campus Thomas More in Lier: “Met zeewierkro­ket­ten en algenkoek­jes”

In het kader van de tweede editie van de Vlaamse algenmaand organiseren het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Radius Thomas More (Campus Geel) en de partners van het MAESTRO-project een algendag op 8 juni in Lier op de campus van Thomas More. Tijdens deze dag zullen onderzoeksinstellingen duiding geven over hun werk met algen en zullen enkele standhouders laten proeven van hun producten.