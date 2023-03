Stad Lier breidt laadpunten uit: “Vier nieuwe en uitbreiding van zes bestaande locaties”

“Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat de doelstelling op Vlaams niveau niet wordt uitgedrukt in laadpalen, maar in laadpaalequivalenten. Hoe hoger het vermogen van een laadpaal, hoe sneller de auto kan worden opgeladen. Daardoor tellen laadpalen met een hoger laadvermogen soms mee voor twee of meer laadpuntequivalenten. Het is ook niet Stad Lier die de tarieven vastlegt. Dit verschilt ook van laadpaal tot laadpaal afhankelijk van de locatie en van het vermogen. Momenteel afficheren een aantal aanbieders in Lier hiervan tarieven die variëren tussen 0,5 en 0,67 euro per kWh, sommige snelladers gebruiken prijzen per uur in plaats van per kWh. Dit kan wijzigen op aangeven van de aanbieders.”