Stad legt kortingsbedrag van zwembeurten voor UiTPAS-houders zelf bij

Inwoners van Lier betalen vandaag 9,80 euro voor een ticket dat toegang biedt tot het sport- en recreatiebad De Waterperels. Houders van een UiTPAS met kansentarief kregen tot voor kort een korting van 2,5 euro voor de eerste 24 zwembeurten van het jaar toegekend. LAGO Lier De Waterperels besloot om die korting terug te schroeven naar slechts vijf beurten per jaar. Hier was Groen-Lier&Ko het niet mee eens. “LAGO Lier De Waterperels bespaart dus op de kap van de zwaksten in onze Lierse samenleving”, klonk het.

De stad ging hierover in overleg met LAGO. “LAGO is een UiTPAS-partner die zoals alle anderen zelf mag beslissen hoe vaak ze de korting toekennen”, zegt schepen Ivo Andries (Open Vld). “Het schepencollege heeft actie ondernomen en is tot de beslissing gekomen die korting opnieuw te verhogen. We zijn tot een akkoord gekomen dat mensen die houder zijn van een UiTPAS met kansentarief twaalf keer per jaar kunnen gaan zwemmen aan 20 procent van de inkomprijs.” Dat wil zeggen dat er een korting van 7,80 euro geldt op een ticket van 9,80 euro. Hiervan wordt 3,90 euro gedragen door LAGO en 3,90 euro door de stad. De UiTPAS-houder dient nog een bedrag van van 2 euro te betalen. Vanaf de zesde beurt tot en met de twaalfde beurt zal de stad de 7,80 euro voor haar rekening nemen.