Stad investeert 420 000 euro in nieuw wegdek voor vier straten

Lier Wordt er deze zomer gezwommen in Binnennete aan evenemen­ten­wei­de? “Waterkwa­li­teit is alleszins goed genoeg”

Kan er binnenkort worden gezwommen in de Binnennete aan de Lierse evenementenweide? De stad Lier onderzoekt in elk geval die mogelijkheid, zo raakte bekend tijdens de jongste gemeenteraadszitting. “In de zomer is het belangrijk dat je je voldoende verfrist.”

28 juni