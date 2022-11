Stad bestrijdt ratten met slimme vallen: “Er komt geen vergif aan te pas”

In de voorbije jaren maakten Lierse burgers bij de stad alsmaar meer meldingen van ratten. Omdat die beestjes voor overlast kunnen zorgen, probeert de stad de rattenpopulatie zo veel mogelijk onder controle te houden. Daarbij werd in het verleden vooral gebruik gemaakt van vangkooien en klemmen. Recent zijn daar dus vijf slimme rattenvallen bij gekomen.

“De ratten worden met voedsel in de val gelokt”, legt schepen van Dierenwelzijn Rik Pets (N-VA) uit. “De stedelijke rattenvanger kan, met behulp van sensoren, van op afstand zien hoe vaak een val wordt bezocht. De rattenvanger kan ook een valklep activeren, waarna de gevangen dieren in een container met conserveringsalcohol vallen en verdrinken. De software van de val houdt verder bij hoeveel ratten er werden gevangen en wanneer de val moet worden geledigd. Belangrijk is dat er bij deze verdelgingsmethode geen gif aan te pas komt. Zo vermijden we dat er gif in de voedselketen terecht komt.”