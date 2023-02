Sophie (35), mama van tiener met autisme, organiseert dansfeest voor jongeren met beperking: “Als ik mijn zoon niet had, had ik het niet georganiseerd”

Lier Elien (37) brengt kappers­zaak Kreatos terug naar Lier: “Zaakvoer­der zijn, is nog iets anders dan kapster zijn”

Elien Van de Weerd (37) uit Nijlen is al zes jaar zaakvoerster van kapperszaak Kreatos in Schoten. Daar voegt ze binnenkort een tweede pand aan toe. Ze neemt de huidige kapperszaak Artistic Haircare in Lier over en tovert het vanaf 3 april om in Kreatos: “Ik wil Kreatos op de Lierse kaart zetten.”

6 februari