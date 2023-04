Sociëteit Van De Schaepshoofden viert terugkeer van de schapen

Vrienden starten crowdfun­ding in Yentls naam voor dieren­asiel in Wommelgem

“Hiermee willen we Yentls laatste wens verder zetten.” Dat zegt Bianca Debeuckelaer over een crowdfunding die zij heeft opgestart voor het dierenasiel in Wommelgem. Yentl (36) werd gewelddadig om het leven gebracht in haar woning in het centrum van Lier. Vermoedelijk werd ze gewurgd door haar vriend Redouan A.