Snel en milieuvriendelijk onderweg met de opvallende oranje fietsen van Donkey Republic: “We maken elektrisch fietsen voor iedereen toegankelijk”

Vanaf nu zal je de opvallende oranje fietsen van Donkey Republic op verschillende punten in de regio treffen. Lantis, de initiatiefnemer van het project, plaatsen 1.650 e-bikes in de verschillende gemeentes van de Antwerpse vervoerregio. In Lier verschijnen er 45 elektrische fietsen met dropzones op de Veemarkt, de Vismarkt en het station op het Leopoldplein.

“Met een tweede aanbieder van deelfietsen naast Blue-bike maken we fietsdelen nog toegankelijker in Lier,” zegt schepen van Mobiliteit en Duurzaam Beleid Bert Wollants (N-VA). “Bovendien kan je met de elektrische deelfietsen van Donkey Republic ook makkelijk grotere afstanden afleggen. Zo komen een aantal omliggende gemeenten sneller binnen trapbereik. Van of naar Ranst, Boechout of Lint met de elektrische deelfiets kan dan een echt alternatief voor de wagen zijn.”

Hoe werkt het?

Het systeem werkt via een app. Je gaat dan naar een van de drop-offlocaties aan het station, de Veemarkt of de Vismarkt en daar kan je de fiets ontgrendelen. Op een kaartje in de app kan je zien hoeveel fietsen er beschikbaar zijn en waar ze staan. De fietsen hebben elk hun eigen naam, zodat ze gemakkelijk te traceren zijn. Zo kan je fiets ‘Matthias’ of ‘Perry’ selecteren en vertrekken. Aan het einde van de rit moet je de fiets terug parkeren aan een drop-offlocatie, die je kan vinden op de kaart. Een enkele rit van 30 minuten kost drie euro en hoe langer de rit, hoe voordeliger het tarief per kilometer. Je kan de fietsen ook huren voor een volledige dag of zelfs voor een week. Je kan zelf de fietsen vergrendelen, maar je rit wordt pas beëindigd als de fiets op een drop-offzone staat. Over het opladen van de batterij hoef je je ook geen zorgen te maken, want daar zorgt Donkey Republic voor.