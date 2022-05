Sluikstorten in Lier kan peperdure aangelegenheid worden: “Overtreders riskeren GAS-boete van 300 euro en 125 euro opruimkosten”

Net als op heel wat andere plaatsen is sluikstorten ook in Lier een aanzienlijk probleem. In 2021 werden er in de Pallieterstad 315 boetes voor sluikstorten uitgeschreven en werden er zelfs 70 tot 80 keer meer achtergelaten vuilzakken gevonden die niet aan een dader konden worden gelinkt. De stad gaat nu nog een tandje bij steken in de strijd tegen sluikstorten.