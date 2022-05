Sloopwerken zitten er op: dancing La Rocca is nu definitief uit het straatbeeld verdwenen

Lier “Ze hadden nog iets tegoed van me”: Dertiger staat voor de rechter na het afsteken van zwaar vuurwerk richting politiekan­toor

Het parket in Mechelen heeft een celstraf van vijftien maanden gevorderd tegen een 33-jarige Lierenaar. In juni 2020 stak hij zwaar vuurwerk af richting het politiekantoor. Eén politie-inspecteur liep daarbij gehoorschade op. De feiten werd niet betwist. “Maar deze gevolgen had ik niet verwacht”, klonk het bij de dertiger.

