Sinterklaas komt op 19 november naar Lier, mét pekzwarte Pieten: “Een praktische keuze”

Met 6 december in het vizier is er in Kortrijk een politieke discussie ontstaan over de kleur van de Pieten die dit jaar de stad bezoeken. Deze kleuren opnieuw zwart, wat vanuit de oppositiebanken op kritiek werd onthaald. Het stadsbestuur van Lier is eveneens voorstander van zwarte in plaats van roetpieten. “Maar dat is geen politieke keuze, wel een praktische. Vrijwilligers van onze jeugd- en speelpleinwerkingen kruipen in de huid van een Zwarte Piet en zijn dus niet onbekend bij heel wat kinderen. Dan zijn een paar streepjes zwarte roet op het gezicht geen goed idee”, aldus burgervader Rik Verwaest (N-VA).