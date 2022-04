Serviceflats ontruimd na brand in bovenste appartement: “De buurman was gevallen in de inkomhal. Ik heb hem opgetild en nadien zijn we samen naar beneden gegaan”

De brand in het flatgebouw langs de Transvaalstraat in Lier ontstond omstreeks middernacht. Het werd opgemerkt door een rookmelder. Die was omwille van de felle rookontwikkeling in werking getreden. Hierop werden ook de onmiddellijke buren van het getroffen appartement gealarmeerd. Zij verwittigden hierop de brandweer alsook de bewoner zelf. “Er moest wel lang op de deur worden geklopt voordat hij kwam openen. De buurman is daarbij ook ten val gekomen in de inkomhal van zijn appartement”, vertelt een buurman.