Schrijfster Hanne Luyten brengt nieuw kinderboek uit: “Personage Wilma Wonder krijgt eigen reeks”

LierSchrijfster Hanne Luyten uit Lier heeft zopas een nieuw kinderboek uitgebracht, ‘Wilma Wonder en de tak’ getiteld. De Gentse Noëmi Willemen zorgt voor de illustraties. “Bedoeling is om een echte boekenreeks te gaan maken rond hoofdpersonage Wilma Wonder.”

Hanne Luyten begon destijds (kinder)boeken te schrijven in bijberoep, maar intussen is ze voltijds auteur. De winnares van de Lierse Cultuurprijs 2019 heeft zelfs een eigen uitgeverij: Het Hannekesnest. Samen met illustratrice Noëmie Willemen kwam Hanne Luyten onlangs dus met ‘Wilma Wonder de tak’ op de proppen.

“Vorig jaar maakten we een eerste boek over Wilma Wonder”, vertelt Hanne Luyten. “Dat groeide uit tot zo’n groot succes dat het schreeuwde om een vervolg. Bedoeling is om er op termijn zelfs een echte reeks van te maken. In het jongste boek vindt kleuter Wilma de allerspeciaalste tak van de wereld. Ik wil vertellen over echte kleuters en hun leefwereld. En vaak heeft een gevonden tak voor een kleuter een erg bijzondere betekenis (lacht).”

Vlotte voorverkoop

In eerste druk rolden er al meteen 7 500 exemplaren van ‘Wilma Wonder en de tak’ van de persen. “Dat zijn er veel, maar de voorbestellingen liepen zodanig vlot dat ik het risico durfde nemen”, zegt Hanne Luyten. “Van het eerste Wilma Wonder boek werden er trouwens ook al 8 000 verkocht. Het leek me beter om nu ineens voor een grote oplage te gaan, want de papierprijzen worden om de zoveel maanden een stuk duurder.”

‘Wilma Wonder en de tak’ is te koop in verschillende boekhandels en kan online worden besteld via www.hanneluyten.be. Het boek kost 19,99 euro.

