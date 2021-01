Schorsing voor huisarts die patiënten attesten voorschreef voor niet dragen van mondmasker

Lier Maakt vaccinatie­cam­pag­ne Lier Feest dit jaar al opnieuw mogelijk? “Nog te vroeg om bestaande opties te lichten”

21 januari Gaat de coronavaccinatiecampagne ons dit jaar al een min of meer normale evenementenzomer brengen? Bij het gratis stadsfestival Lier Feest – dat in principe in het laatste weekend van juni op het programma staat – blijft men voorzichtig. “We hebben een paar opties. Maar om echt dingen vast te leggen, is het nog te vroeg.”