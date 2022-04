Schoonheidsspecialiste Yalda Womi verkozen tot Miss Style: “Deelname aan missverkiezing leverde interessante contacten op”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE B Jason Adesanya en Ly­ra-Lier­se zetten de puntjes op de i en pakken punt in Hoogstra­ten: “Dat goede gevoel hadden we echt nodig met het oog op de eindronde”

Lyra-Lierse heeft zichzelf weer op de voetbalkaart gezet. Dat was ook nodig, want de wedstrijd van vorige week in Wijgmaal was niet slecht, maar heel slecht. Op zich is het 1-1-gelijkspel op het veld van Hoogstraten, de kampioen, niet verkeerd. Het is vooral goed omdat Lyra-Lierse hiermee alle muizenissen uit het hoofd kon voetballen met het oog op de komende eindronde. Maar er zat ook meer in.

25 april