Schoolbond speelt zwarte komedie ‘Harold en Maude’

Lier Groene schapenkop fleurt Antwerpse­straat op

Wie gaat winkelen in de Antwerpsestraat in Lier wordt sinds enkele dagen ‘begroet’ door een schapenkop die is opgebouwd uit klimop. De Lierse stadsdiensten plaatsten de plant op de hoek van de Antwerpsestraat en de Kolveniersvest. De keuze voor de schapenkop is voor de hand liggend, want het is een verwijzing naar de bijnaam van de Lierenaars.

9 maart