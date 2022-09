Schilderij met beeltenis van Louis Zimmer is nieuwste aanwinst Zimmermuseum

Tijdgenoten Louis Zimmer (1888-1970) en Bernard Janssens (1887-1976) waren goede vrienden. Janssens schilderde zelfs ooit enkele panelen die op de Zimmertoren hangen. Het Zimmertorencomité is dan ook erg opgetogen met de schenking van het bovengenoemde schilderij, dat een plaatsje kreeg in de grote zaal van het museum. Het Zimmermuseum had al foto’s en een borstbeeld van Louis Zimmer, maar dit is nu het eerste schilderij in de collectie.