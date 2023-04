Samenwerking tussen de Beeldacademie en Podiumacadamie levert unieke “LP” op: “We hebben een collectors item gemaakt”

voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se gaat in stijl voorbij Londerzeel en voert de druk op de concurren­tie op: “Alles ligt nu nog open”

Lyra-Lierse deed zaterdag wat het moest doen. Het won met 2-0 van Londerzeel, twee doelpunten van oogstrelend mooie makelij, doelpunten die in eerste klasse 27 keer in herhaling worden getoond, omdat ze zo mooi zijn. Door deze zege voert Lyra-Lierse de druk op de concurrentie nog wat verder op. Of zoals Quinten Van Goylen, maker van één van de doelpunten, het treffend verwoordde: “Alles ligt nu nog open.”