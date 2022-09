Ronny (72) wint twee gouden medailles op Gran Fondo wielrennen in Italië: “In de zetel zitten is niets voor mij”

Lier72 jaar en twee keer een gouden medaille winnen in het wielrennen: niet veel mensen doen het Ronny Sluyts (72) uit Lier na. Hij nam vorige week deel aan het UCI Gran Fondo in Trento (Italië), en was zowel in de tijdrit als in de wegrit de beste van zijn leeftijdscategorie. Opgeven staat niet in zijn woordenboek, zelfs na een zware val vier jaar geleden. “Zolang ik op het podium sta, blijf ik meedoen.”

“Ronny heeft een uitzonderlijk talent. Dat gecombineerd met discipline en doorzettingsvermogen, zorgt ervoor dat niemand van zijn leeftijd hem kan volgen.” Aan het woord is Nico Marien (56), coach en goede vriend van Ronny Sluyts. De twee reisden vorige week af naar Trento in Italië voor het UCI Gran Fondo World Series, een wielerwedstrijd voor amateurrenners waaraan duizenden fietsers deelnemen, per leeftijdscategorie. De wedstrijd bestaat telkens uit een tijdrit en een wegrit: in beide liet Ronny al zijn leeftijdsgenoten achter zich.

Volledig scherm Ronny Sluyts en zijn coach Nico Marien. © rv

20.000 kilometer op de fiets

“Al sinds 2011 doe ik bijna elk jaar mee aan deze wedstrijd, dit was de achtste keer”, vertelt Ronny. “Zo ben ik al in Denemarken, Frankrijk en zelfs Bosnië geweest. Elke keer wanneer ik meedeed, stond ik op het podium, zowel voor de tijdrit als voor de wegrit. Ik verzamelde al zes gouden, vijf zilveren en één bronzen medaille.”

In Ronny’s leeftijdscategorie, 70-74 jaar, deden dit jaar een vijftigtal renners mee. “Het is natuurlijk een belevenis als je die allemaal achter je kunt laten”, aldus Ronny. “Dat gevoel word je nooit gewoon. Maar ik heb er ook hard voor getraind. Als je aan iets begint, moet je het ook zo goed mogelijk doen, dat heb ik vroeger zo geleerd. Dit is een project van lange adem: voor deze wedstrijd ben ik al sinds december vorig jaar aan het trainen. Ik kreeg een trainingsschema van dokter Guy De Schutter, ik ging één keer per week naar fietsenmaker Johan Smolders en mijn coach Nico helpt me ook enorm. Per jaar zit ik ongeveer 20.000 kilometer op de fiets, dat is tussen 300 en 400 kilometer per week. Allemaal voor de Gran Fondo, want aan andere wedstrijden doe ik niet mee.”

Volledig scherm Ronny Sluyts op de Gran Fondo in Trento. © rv

Zware val

Van waar Ronny’s passie voor wielrennen komt? “Ik heb altijd al wielrenner willen worden, van jongs af aan. Roger Rosiers, een voormalig wielrenner, zat in mijn school, en zijn broer en ik reden altijd achter hem aan als hij van school naar huis reed met de fiets. Dan voelden wij ons ook ‘coureur’. Toen ik 18 jaar was, zei ik tegen mijn ouders dat ik wielrenner wilde worden. Ze kregen bijna iets aan hun hart, want ik moest gaan studeren. Ik kreeg dan maar loopschoenen, dat was ook gezond. Toen ik in 2009 gestopt ben met werken, dacht ik: ‘Ik ga toch eens kijken hoe ver ik in het wielrennen kan komen.’ In 2011 kon ik al vanaf de eerste keer goud halen in mijn leeftijdscategorie, en vanaf toen was het mijn doel om elk jaar aan de Gran Fondo deel te nemen.”

Ronny kende nochtans ook tegenslag: vier jaar geleden maakte hij een zware val, en lag hij wekenlang in het ziekenhuis met verschillende breuken. “Ik dacht dat de kans klein was dat ik nog terug zou kunnen fietsen", aldus Ronny. “Ze hebben me zeven uur en half moeten opereren, ik heb negen weken platgelegen. Maar drie maanden later zat ik terug op de fiets. Ik kon niet anders dan verder doen: iets dat je graag doet, kan je ook goed, en andersom. Zolang ik op het podium kan staan, doe ik verder. Volgend jaar doe ik dus zeker mee aan de Gran Fondo in Edinburgh. Ik kan ook in mijn zetel gaan zitten, maar dat is niets voor mij.”

Volledig scherm Ronny Sluyts op de Gran Fondo in Trento. © rv

