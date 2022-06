Restaurant De Comeet breidt tuinterras uit, extra plaatsen bovenop vleugel Stadsmuseum: “Niet gedacht dat we groen licht zouden krijgen”

Restaurant De Comeet, in de Florent Van Cauwenberghstraat, bestaat in zijn huidige vorm al twaalf jaar en werd in die periode een vaste waarde in Lier. Eén van de troeven van het restaurant is het tuinterras, waar je op warme dagen kan baden in een Mediterraanse sfeer. Dat terras wordt nu dus een beetje groter.

“Toen we twee jaar geleden de klimop verwijderden van een aanpalende vleugel van het Stadsmuseum ontstond het idee om iets te gaan doen met dat platte dak”, vertelt uitbater Koen Bogaerts van De Comeet. “In volle coronaperiode was spreiding van de klanten noodzakelijk en sowieso konden we op drukke zomerdagen wel een groter terras gebruiken. Elke extra stoel is meegenomen.”

De Comeet heeft er een dakterras bij.

Bogaerts vroeg de stad Lier, die eigenaar is van het museum, de toestemming om een terras te bouwen op het magazijn in kwestie. “Eigenlijk had ik niet verwacht dat we ooit de toelating zouden krijgen, maar ik dacht: ik kan het maar proberen”, glimlacht Koen Bogaerts. “Uiteindelijk zette het stadsbestuur het licht dan toch op groen. Dat het een tijdje duurde, had onder meer te maken met het feit dat de stabiliteit van het museummagazijn grondig moest worden onderzocht. Toen bleek dat alles in orde was, konden we aan de slag. Samen met een bevriende schrijnwerker heb ik het houten terras en de bijhorende trap in de voorbije periode zelf gebouwd. Bij de bouwwerken gebruikten we overigens veel recyclagemateriaal”

Vlak voor de start van de zomervakantie geraakte het terras klaar: perfecte timing dus. Het resultaat mag zeker gezien worden. “Het heeft wel iets om op drie meter hoogte te eten, want je zit dan letterlijk tussen de bomen”, zegt Koen Bogaerts. “Ik hoop dat deze speciale setting straks wat extra klanten naar hier kan lokken. Als horeca-uitbater moet je jezelf tegenwoordig blijven heruitvinden om de nieuwsgierigheid van de mensen te prikkelen.”

Ook voor de stad Lier is de terrasuitbreiding van De Comeet trouwens geen slechte zaak. De Comeet zal voortaan een jaarlijkse terrasbelasting betalen die overeenkomt met wat andere horecazaken betalen voor de inname van openbaar domein.

