REPORTAGE. In het gebroken Koningshooikt na verkeersdrama waarbij Wim (37) en Joyce (36) stierven: “Ik zag hem daar staan en de grond zakte onder mijn voeten weg”

Koningshooikt “Ze weet nog niet dat haar beste vriendin er niet meer is”: Emmy herstelt in ziekenhuis na zwaar ongeval waarbij koppel het leven liet

Emmy Van Vlaslaer (36) uit Mechelen was één de inzittenden in de Porsche Panamera die afgelopen weekend over de kop ging in Koningshooikt. Dat ongeval kostte het leven aan haar beste vriendin Joyce (36) en diens man Wim (37). Eén dag na het ongeval herstelt Emmy momenteel nog steeds in het ziekenhuis. “We zijn voorzichtig positief”, luidt het bij haar man Bart.

27 september